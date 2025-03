Fábrica de resina que teve fechamento anunciado voltará sob nova direção no Litoral

Além da produção da indústria, a Ambar assumirá a retirada de goma resina das árvores da área comprada pela Irani, além da sua em São José do Norte, onde está sediada. Com isso, ampliará seu escopo de trabalho de 3 milhões para 5 milhões de árvores. Aos atuais 800 empregos que gera para esta operação, somará, no mínimo, mais 250. Na fábrica do Litoral, precisará inicialmente de 30 a 40 pessoas e pretende recontratar boa parte dos funcionários demitidos pela Irani, explicou detalhadamente à coluna o diretor-administrativo e financeiro da Flopal/Ambar, Alexandre Azevedo.