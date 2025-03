"Será o grande crédito dos próximos anos", diz presidente do Banrisul sobre novo consignado para CLT

A ideia do novo consignado para trabalhadores CLT é permitir que os bancos concorram entre si para apresentar boas propostas de juro nos empréstimos. Por enquanto, as simulações e contratações são pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. A partir de 25 de abril, também poderão ser feitas pelas plataformas dos bancos. Em junho, começa a ser permitida a portabilidade, que é levar o crédito para outra instituição financeira que ofereça taxas melhores. Antes de participar de uma reunião do conselho da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, relatou à coluna suas apostas para a nova modalidade de empréstimo, cujas prestações são descontadas da folha de pagamento.