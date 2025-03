Verstappen curte post de ex-piloto da F-1 com críticas à Red Bull por troca de Lawson

Atual tetracampeão do mundo e principal nome da Red Bull, o holandês Max Verstappen curtiu uma postagem nas redes sociais do ex-piloto de Fórmula 1 Giedo van der Garde, onde ele critica a equipe austríaca por ter tirado Liam Lawson de cena com apenas duas corridas disputadas para colocar Yuki Tsunoda.

Quando os rumores sobre a possível dispensa de Lawson começaram a ganhar força nos bastidores da Fórmula 1, o holandês já havia se manifestado claramente que era contra a saída do companheiro neozelandês da escuderia.

O texto que ganhou a simpatia de Verstappen diz que a postura da Red Bull mais se aproxima com um "bullyng, ou tentativa de criar pânico" do que uma avaliação pelos resultados obtidos com apenas duas provas realizadas.

"Estou ficando um pouco cansado de todos os comentários de que a F-1 é o esporte mais difícil em termos de desempenho e que, quando você não cumpre o que promete, tem que enfrentar as consequências. Sim, você tem que se apresentar. Sim, a pressão é insana. Mas, na minha opinião, isso se aproxima mais de bullying ou de uma atitude de pânico do que de grandes conquistas esportivas", diz parte do texto da postagem feita por van der Garde.