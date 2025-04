Carol Solberg e Rebecca conquistam etapa de abertura do  Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Carol Solberg (E) e Rebecca (D) no pódio. Volleyball World / Divulgação

O Brasil conquistou o título da primeira etapa Elite do Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2025. Neste domingo (30), em Quintana Roo, no México, a carioca Carol Solberg e a cerense Rebecca derrotaram as norte-americanas Terese Cannon e Megan Kraft por 2 sets a 0, parciais de 21/13 e 21/17, e garantiram o lugar mais alto do pódio n o torneio disputado na Playa del Cármen.

Esta foi a primeira vez que a parceria formada em novembro de 2024 disputou uma competição no circuito. A ideia de Carol e Rebecca é buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. Pelo ouro no México, elas ficaram com 1.200 pontos no ranking mundial da modalidade.

— Estamos muito felizes. O primeiro título internacional do time, neste início de ciclo (olímpico). Nós sabemos que estamos no caminho (certo), que estamos fazendo o trabalho direitinho — disse Rebecca, que venceu seu quinto título no circuito, o primeiro Elite.

Rebecca ainda destacou as adversidades que o torneio trouxe.

— Foi muito difícil jogar aqui, com muito vento, que foi um terceiro adversário, fora o sol. Fomos crescendo durante o torneio, buscando o entrosamento o mais rápido possível e não desistimos em momento algum, mesmo quando elas estavam na frente — completou a cearense.

Para Carol, o vento foi o principal obstáculo.

— O grande desafio foi encontrar uma maneira de jogar com esse vento. O fato de termos jogado um torneio antes e não termos ido bem, de alguma forma nos ajudou a nos encontrar (entrosar) mais rápido. Foi incrível. A gente sabe que temos um caminho longo pela frente, mas é importante curtir essa vitória — disse Carol, que agora soma 13 títulos no circuito mundial.

A medalha de bronze ficou com outra dupla dos Estados Unidos, Taryn Brasher e Kristen Nuss.