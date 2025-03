 Com nove autores e muito "bah", "tri" e "tchê", série "Narrativas Porto-Alegrenses" será lançada neste sábado 

Está tudo lá: a eterna divisão Grenal, o arroio Dilúvio, a Feira do Livro, as casas noturnas, a Rua da Praia e o Guaíba velho de guerra... Esses e outros temas servem de pano de fundo para tramas de amor, ódio, perplexidade, deboche & demais emoções humanas, com personagens que falam "tu", "tri", "bah" e "tchê" sem disfarce nem forçação.

No lançamento, Cláudia e Damin estarão no local, conversando com os leitores (com mediação do professor) e assinando seus volumes. Corre lá.