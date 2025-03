"A educação é a principal herança", diz gaúcha vencedora da Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil

Nascida e criada no interior de Gaurama, na região norte do Estado, Josiéli Fátima Tonin Pagliosa transformou as dificuldades com as ciências exatas durante a infância em motivação para ensinar. Hoje, como docente, seu método de ensino inspirado no pai garantiu uma medalha de ouro na Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil (OPMBr).

Na escola, quando menina, Josi enfrentou desafios com a matéria, mas seu pai, mesmo com pouco tempo disponível, encontrou uma maneira criativa de ajudar a filha: o agricultor levou-a para a lavoura e ensinou matemática na prática. A professora lembra com orgulho das lições ao ar livre, em meio às colheitas.

— Ele me fazia contar as espigas de milho, somar tantos de um monte com tantos do outro. Então, foi aquela coisa assim, no dia a dia da roça mesmo — conta.

Inspirada nos ensinamentos, Josiéli incorporou essa abordagem ao ensino, trazendo situações do cotidiano dos alunos para a Escola Estadual Normal José Bonifácio, de Erechim, cidade vizinha a Gaurama.

— Eu sempre busco situações do dia a dia para ensinar. Por exemplo, quando vou trabalhar Educação Financeira, a gente parte de situações reais dos alunos para introduzir a matemática financeira — explica.

Além das aulas práticas, desde a pandemia, a docente mantém um canal no YouTube e movimenta suas redes sociais para se conectar com os alunos de maneira mais próxima. Cada turma tem o seu grupo no Instagram, onde os estudantes interagem entre si e compartilham conteúdos sobre matemática.

Por atuar em escola pública, Josiéli foca na preparação dos estudantes para o Enem, especialmente com as turmas do terceiro ano do Ensino Médio. No laboratório de matemática, criado por ela junto à comunidade escolar, os alunos desenvolvem atividades práticas que reforçam o aprendizado. Para ela, o segredo do ensino está em colocar o estudante como protagonista do processo de aprendizagem.

— Quando ele é o protagonista, dá muito mais valor, aprende muito mais do que só o professor transmitindo — afirma.

Foi justamente esse perfil que levou uma colega a incentivá-la a se inscrever na Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil. Após três etapas da competição — uma prova discursiva, um vídeo de apresentação e uma entrevista com o comitê acadêmico — Josiéli foi consagrada medalhista de ouro e premiada com um intercâmbio em Xangai, na China.

Da experiência, a docente destaca um ponto essencial do ensino chinês: a participação ativa dos pais na vida escolar dos filhos. Tal qual o seu pai fez com ela na infância.

— O olhar do pai e da mãe em casa, entrar em contato com a escola, acompanhar, já faz um pouquinho a diferença. É sobre valorizar a educação, porque a educação é a principal herança.

OPMBr abre inscrições para a nova edição

Josiéli participou da primeira Olimpíada de Professores de Matemática do Brasil no ano passado. Agora, a competição está com as inscrições abertas para a segunda edição até o dia 31 de maio de 2025, que podem ser feitas pelo site da organização. A premiação acontece em novembro de 2025, e os vencedores terão a chance de participar de um intercâmbio acadêmico na China em abril de 2026.