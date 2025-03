Como foi o "até breve" do Theatro São Pedro, fechado para obras até 2026

Eu estive lá: testemunhei o exato momento em que João Antônio Porto, diretor operacional e eterno guardião do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, fechou as portas do tradicional palco gaúcho pela última vez — até 2026. O ato recebeu aplausos do público e gritos de "até breve".

É sempre triste ver um teatro fechar, mas, nesse caso, a causa é boa. Com investimento de R$ 23 milhões do governo Eduardo Leite, a casa de espetáculos passará por obras de prevenção de incêndio e melhorias de acessibilidade. São cuidados importantes.

A expectativa de Antonio Hohlfeldt, à frente da Fundação Theatro São Pedro, é de que seja possível reabrir o prédio em 27 de junho de 2026, dia do aniversário de 168 anos da instituição, inaugurada em 27 de junho de 1858.

Até lá, toda a programação será acolhida no novo Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher, com inauguração marcada para esta quinta-feira (27).

Como foi a última noite

A noite derradeira começou com um recital da pianista Simone Leitão em homenagem aos 75 anos da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), lembrando a primeira apresentação da instituição no local.

Aplaudida de pé, Simone recebeu uma placa ao final e o convite para retornar na reinauguração — prontamente aceito.

Depois, todos deixaram o local e se postaram diante do teatro, na calçada, inclusive o governador e o marido, Thalis Bolzan. João Antônio então trancou as portas externas de vidro, depois da porta de madeira e, por fim, apagou as luzes.