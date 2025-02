Com 200 pessoas, ópera "Turandot" fará estreia de luxo na inauguração do Teatro Simões Lopes Neto

Eiko Senda, da Companhia de Ópera do RS, será uma das protagonistas, interpretando Turandot. Vitoria Proença / Divulgação

A menos de dois meses da inauguração do Teatro Simões Lopes Neto — a obra mais esperada do Multipalco do Theatro São Pedro, em Porto Alegre —, começam os preparativos para uma superprodução. Não é pouco: a ópera Turandot, de Giacomo Puccini, envolverá 200 pessoas, entre músicos, cantores, atores, bailarinos e equipes técnicas, além de cenários grandiosos, figurinos e caracterizações impactantes e uma imensa operação nos bastidores.

Nada mais justo para marcar a abertura da nova casa, que selará, também, a conclusão do projeto iniciado em 2003 por Eva Sopher. O desfecho será possível graças a um investimento final de mais de R$ 25 milhões do governo de Eduardo Leite, imprescindível para a conclusão da obra. O espaço terá o formato de "teatro italiano", com estrutura retangular e frontal, como o palco principal do São Pedro.

No "final feliz" dessa história que se prolonga por mais de duas décadas, o espetáculo previsto promete fazer jus ao momento de celebração.

O desafio está nas mãos dos artistas da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) e da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa).

Serão 60 músicos no fosso do teatro, que terá capacidade para 650 espectadores, e onze cantores solistas (escolhidos a dedo) se revezando no palco, além de atores e bailarinos. A ocasião também marcará a estreia do Coro Lírico da Cors, com 45 vozes.

Com concepção e direção cênica de Flávio Leite, o espetáculo terá regência do maestro argentino Carlos Vieu, convidado especialmente para a ocasião, com a chancela de Manfredo Schmiedt, diretor artístico da Ospa.

— Será uma honra, ainda mais com a grandiosidade visual e sonora de Turandot, que tem um enredo situado originalmente na China Imperial e se assemelha a uma fábula fantástica. Vamos fazer história, usando toda a estrutura do Multipalco e, principalmente, do novo teatro, concebido para grandes produções. Estamos radiantes — diz Leite.

À frente da Secretaria da Cultura, responsável pela realização da ópera (100% financiada pela pasta), Beatriz Araujo destaca o significado do evento para a cena cultural.

— A escolha dessa grande montagem simboliza de forma muito pertinente a nova era que se inicia com a inauguração do Teatro Simões Lopes Neto e com a entrega definitiva do Multipalco, um legado histórico inquestionável para a cultura do Estado e do país — diz Bia, adiantando que, entre 2025 e 2027, a secretaria já tem planejamento para manter produções operísticas com aportes inéditos.

Ópera em três atos

Turandot é uma ópera que se passa na China. Ela foi escrita pelo compositor italiano Giacomo Puccini, um dos mais importantes do gênero, no fim da vida — ele morreu antes de terminá-la, e a missão coube ao seu aluno Franco Alfano.

A saga narra a trajetória da princesa chinesa (chamada Turandot) que, em memória de uma de suas ancestrais, morta por um estrangeiro, impõe três enigmas a todos os pretendentes de fora que a procuram para se casar.

Incapazes de resolvê-los, eles são decapitados, até que um deles, Calaf, é bem-sucedido. Ele, então, inverte o jogo: se ela descobrir o nome dele, estará liberada do compromisso, e ele, então, perderá a vida.

Turandot e Calaf têm de enfrentar e vencer os traumas para viver sua paixão. Ela acaba se entregando, não ao suposto dominador, mas ao amor. Ele conta o segredo de seu nome e coloca sua vida nas mãos dela. O centro nervoso da ópera é esse dilema que leva ao amor livre de barreiras.

Impacto artístico

Ospa terá 60 músicos atuando em Turandot. Vinícius Angeli / Divulgação

Além de árias aclamadas como a mundialmente famosa Nessun dorma, cantada por tenor, são os grandes números corais e importância da orquestra que impactam pela sonoridade pujante e pela presença de um grande número de artistas em cena.

A montagem baseia-se sobre três alicerces: o mundo fantástico da fábula oriental antiga, a relação dos traumas familiares geracionais e a redenção e vitória através da liberação dos caminhos do amor.

O maestro

Carlos Vieu em ação. Fede Kaplun / Divulgação

Grande conhecedor de Puccini, o maestro argentino Carlos Vieu é um convidado mais do que especial para a estreia.

— Ele regeu a última apresentação de Turandot em Buenos Aires e ficou muito feliz com o convite. Inclusive cancelou compromissos que tinha para poder estar conosco. Sabe a importância do momento e reconhece, como todos nós, a importância de inaugurar um teatro. É algo para a vida — diz Flávio Leite.

Discípulo de Guillermo Scarabino, Vieu estreou como diretor de ópera em 1992, destacando-se por seu trabalho nas temporadas do Teatro Colón e do Teatro Argentino de La Plata e com a Buenos Aires Lírica.

Ele liderou as principais orquestras da América do Sul e grupos internacionais de prestígio.

Desde 2002 é regente convidado permanente da Orquestra Sinfônica Nacional Argentina e, em 2008, foi nomeado Chefe da Orquestra Estável do Teatro Colón. Desde 2014 é regente convidado da Silicon Valley Symphony (EUA).

Serviço

A ópera Turandot terá apresentação para convidados no dia 28 de março. De 29 a 31 será aberta ao público, com ingressos disponíveis no site do Theatro São Pedro. As vendas ainda não começaram, mas é bom ficar atento, porque a tendência é de que se esgotem num piscar de olhos.

O Teatro Simões Lopes Neto será inaugurado no Multipalco Eva Sopher, que fica no subsolo da área do Theatro São Pedro, com acesso ao lado do histórico prédio, junto à Praça da Matriz, em Porto Alegre.

Ficha técnica

Concepção e direção cênica: Flávio Leite

Direção musical e regência: Carlos Vieu

Regência do Coro Lírico da Cors: Sérgio Sisto

Coreografia: Carlota Albuquerque

Cenários: Yara Balboni

Figurinos: Daniel Lion

Iluminação e videografia: Ricardo Vivian

A ópera é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura

Os solistas