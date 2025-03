Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana, será restaurado

Mais uma boa notícia para o setor cultural: o tradicional Teatro Bruno Kiefer, no sexto andar da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, será restaurado.

Com financiamento do Pró-Cultura, do governo do Estado, a obra deve durar seis meses. A reabertura está prevista para o segundo semestre, quando o centro cultural comemora 35 anos.

Detalhe: o projeto de revitalização tem o DNA do próprio Bruno Kiefer, falecido em 1987. É que um dos arquitetos responsáveis é filho do compositor, Flávio Kiefer, que assina o trabalho junto de Joel Gorski. Os arquitetos também estão por trás da transformação do antigo Hotel Majestic em Casa de Cultura, em 1990.

A obra no teatro, que será executada por empresa especializada, prevê o restauro integral da plateia (incluindo maior acessibilidade), melhorias estruturais (como substituição de forro e recuperação das tesouras que sustentam o teto e do telhado), revisão elétrica, modernização do sistema de climatização e qualificação de áreas técnicas. O valor investido nesta etapa é de cerca de R$ 2 milhões, via Secretaria da Cultura.

É uma demanda histórica da classe artística, que se torna ainda mais urgente após a enchente. Estamos muito felizes em dar esse passo. BEATRIZ ARAUJO Secretária de Estado da Cultura

Ao longo do trabalho, serão realizadas ações de educação patrimonial, para promover a valorização e a preservação da história do local, além de oficinas e cursos abordando o tema. Outro ponto interessante: haverá visitas mediadas à Casa de Cultura, abertas ao público por meio de inscrição de grupos (escolares ou não), e visitas técnicas ao Teatro Bruno Kiefer para estudantes de arquitetura, guiadas pela equipe do projeto.

No mês de maio, quando se completa um ano da enchente de 2024, o centro cultural vai promover uma mesa redonda sobre preservação e recuperação do patrimônio em situações de desastres climáticos. O objetivo é trazer à tona os relatos de quem atuou nas frentes de trabalho dedicadas à recuperação de espaços, obras artísticas e documentos atingidos pela água.

— É imprescindível irmos além do restauro propriamente dito e refletirmos sobre prevenção, zeladoria e patrimônio em contexto de crise climática. Nosso legado não se reduz a recuperar o passado, mas lança diretrizes para seu futuro — destaca Germana Konrath, diretora da Casa de Cultura.

A programação (totalmente gratuita, vale ressaltar) vai terminar com um espetáculo especial (anunciado em breve), marcando a reinauguração do teatro.

O Teatro Bruno Kiefer

Tem atualmente 178 lugares. Thiele Elissa / Divulgação

Localizado no sexto andar da Casa de Cultura Mario Quintana, o Teatro Bruno Kiefer tem palco em formato italiano (retangular e frontal) e capacidade para 178 espectadores.