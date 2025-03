A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) vem com tudo em 2025, quando celebra 75 anos de história. A temporada de concertos não poderia ser melhor, e as novidades não se limitam à programação de altíssimo nível, que começa nesta sexta-feira (14), com a participação da harpista russa Ekaterina Dvoretskaya.

Entre as novidades, estão a criação da Academia de Música Clássica (voltada a alunos de nível avançado) e a distribuição de 80 bolsas de estudo para alunos da escola da instituição. Ambas as iniciativas integram um plano estratégico, chancelado pela secretária de Cultura, Beatriz Araujo, e pelo governador Eduardo Leite, para reter talentos.

Divulgadas no início desta semana pelo maestro Manfredo Schmiedt e pelo presidente Gilberto Schwartsmann, as boas novas fazem jus à importância da orquestra, que, apesar de ter Porto Alegre no nome, é do Rio Grande do Sul.

Não custa lembrar: a Ospa é pública, mantida com recursos do governo do Estado, e há muito se tornou uma vitrine para gaúchos e gaúchas.

Neste ano, a instituição estará ainda mais presente no Interior, levando para municípios de pequeno, médio e grande porte os mesmos espetáculos apresentados na Capital. É assim que se difunde a cultura.