Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher, marcará uma nova fase da cultura no RS

Com uma ponta de orgulho, acompanhei, na manhã desta terça-feira (18), em Porto Alegre, uma visita ao novíssimo Teatro Simões Lopes Neto, no subsolo do Theatro São Pedro. Garanto: é mais do que apenas um novo palco para a cidade.

Em fase final, a obra conclui o tão sonhado Multipalco Eva Sopher. É sempre bom lembrar: em meados dos anos de 1990, a eterna guardiã do São Pedro sonhou com um complexo cultural múltiplo, construído embaixo da terra. A pedra fundamental foi lançada em 2003. Desde então, foram 22 anos de idas e vindas.

Agora, graças a um investimento final de R$ 17 milhões do governo Eduardo Leite (sem isso, a obra não estaria pronta), o plano que parecia impossível está prestes a ter um desfecho. Muita gente duvida, mas o multipalco é um prédio de sete andares nas entranhas do São Pedro, como costuma dizer o professor Antonio Hohlfeldt, sucessor de dona Eva. Sete andares!

E lá está o Simões Lopes Neto, uma casa de espetáculos em formato italiano (com palco retangular e frontal), com o que há de mais moderno em termos de estrutura teatral no mundo.

Quando me sentei e uma das 576 poltronas com um capacete na cabeça e observei o trabalho dos operários, entendi tudo: ali está a materialização de um sonho. Está um divisor de águas.

Dona Eva não vive mais para ver, mas, de algum lugar, tenho certeza, ela sorri. O Teatro Simões Lopes Neto, anote aí, marcará uma nova fase da cultura no Rio Grande do Sul.

A inauguração

O Teatro Simões Lopes Neto, que terá entrada pela Rua Riachuelo, nº 1.089, nos fundos do Theatro São Pedro, será inaugurado em 27 de março, em cerimônia para convidados. Depois, no dia 29, será aberto ao público com a ópera Turandot, que também terá apresentações nos dias 30 e 31. Os ingressos esgotaram-se em menos de 24 horas.

Programação de abertura

Além da ópera Turandot, a programação artística de inauguração terá 10 espetáculos até 11 de maio, abrigando diferentes temáticas, além de homenagem o escritor e jornalista pelotense João Simões Lopes Neto.

Na inauguração e durante o mês de abril, a galeria do foyer do Multipalco apresentará a exposição Multipalco Eva Sopher — Arquitetura — O LIVRO, que mostrará os estudos dos arquitetos Julio Collares, Dalton Bernardes e Marco Peres para o complexo.