Exposição que reúne joalheiro e artistas Mbyá Guarani destaca a potência do artesanato indígena

Um joalheiro e um grupo de artesãos da aldeia Tekoá Jataí'ty uniram forças para criar 33 obras que mesclam esculturas indígenas e joias . O resultado é a mostra Mbyá Guarani, Estamos Aqui!, que ocorre de 5 a 20 de abril em uma tenda instalada no Parque da Redenção, próximo ao Monumento ao Expedicionário.

À frente do projeto está o joalheiro Cesar Cony, que, além de intervir artisticamente nas esculturas em madeira, criou 15 joias de prata inspiradas nas peças Guarani. Para ele, a mostra reforça a importância do artesanato realizado pelos povos originários . Cony entende que a arte indígena ainda não foi compreendida pela sociedade.

— Fora do território da aldeia, o artesanato indígena não é visto por sua potência criativa e espiritual, somente como mero suvenir. Despertar uma nova percepção sobre a cultura dos povos indígenas é o objetivo deste projeto construído ao longo de um ano — afirmou.

Ao lado de Cony, sete artesãos indígenas trabalharam no projeto . Convictos da importância de fortalecer sua produção artística — que, inclusive, é a principal fonte de renda dos Guaranis —, os escultores não hesitaram em participar da mostra.

As peças de madeira com aplicação de joias formam diversos animais, como cobra, coruja, onça, águia, tamanduá e tucano. Cada uma das peças recebeu uma joia, seja em metal precioso ou em gemas coloridas.

O artesão indígena Vherá guyra (o apelido em português é Jaime Valdir da Silva) explica que os animais desempenham um papel de proteção e conexão espiritual para os Guaranis . Essa relação se manifesta no artesanato em madeira, que transmite sua ancestralidade.

— Mas, para os juruás (homens brancos) a ancestralidade é desvalorizada. Então, comercializamos mais como uma peça bonita e não pelo o que significa — afirma Vherá guyra, presença-chave no projeto coletivo.

Parte do valor arrecadado com a venda das obras será destinada aos artesãos participantes . Nos finais de semana, um espaço da mostra será reservado para a comercialização de outras peças, como esculturas, cestarias e bijuterias feitas pelas mulheres da aldeia.

Ao lado de cada obra, haverá QR Codes com audiodescrição para pessoas com deficiência visual. As visitas orientadas e táteis devem ser agendadas. A exposição também estará aberta para escolas.