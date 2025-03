A explicação dos bons resultados do Bahia, adversário do Inter na Libertadores

Bahia está em vantagem sobre o Vitória na final do estadual. Letícia Martins / Bahia, Divulgação

Os resultados de campo do Bahia, como a volta à Libertadores depois de 36 anos, são apenas o reflexo de uma transformação pela qual passa fora das quatro linhas, sob o comando do Grupo City.

O torcedor, em geral, avalia um projeto novo como esse apenas pelo investimento em contratações e se a bola passou a entrar ou não. Transformar a gestão de uma instituição de 94 anos requer tempo e, principalmente, mudanças estruturais. Nesse ponto, o City Group é craque.

Nesta semana, por exemplo, a notícia em Salvador é a compra, por R$ 200 milhões, de um terreno para a construção de um novo CT. O Bahia usa hoje o CT Evaristo de Macedo, inaugurado em janeiro de 2020 e equipado com quatro campos, hotel e demais estruturas distribuídas em quatro prédios. O profissional, o feminino e as categorias de base, a partir do sub-14, treinam ali.

O CT oferece tudo, mas é longe demais. Está na divisa de Camaçari e Dias D'Ávila, duas cidades da Região Metropolitana, e a 60 quilômetros da Fonte Nova.

O Grupo City entende que o CT precisa ficar próximo do estádio em que joga o time, do aeroporto e da casa dos jogadores. Tudo para evitar o desgaste deles com deslocamentos. O CT do Manchester City, por exemplo, atende a todos esses requisitos.

O terreno que teria sido compra fica numa região privilegiada em relação à distância do Aeroporto Luís Eduardo Magalhães e próximo da Linha Verde, que leva para a região metropolitana e as praias do Litoral Norte, onde estão os condomínios em que moram os jogadores.

Como se vê, o resultado do campo nunca é ocasional quando se pensa em detalhes como esses.

De olho, Inter

Para os colorados, o domingo (23) pode ser de observação do Bahia. Às 16h, enfrenta o Vitória, pela final do Baiano. No jogo de ida, deu 2 a 0 para o Bahia, o que o permite até perder por um gol no Barradão para ser o campeão.

Rogério Ceni não contará com o lateral-direito colombiano Santiago Arias e o centroavante uruguaio Lucho Rodríguez. Gilberto e Willian José entrarão em seus lugares. Um provável time: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu e Mingo; Gilberto, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Juba; Erick Pulga e Willian José