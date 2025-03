Ednaldo será reeleito presidente da CBF com apoio dos 40 principais clubes do Brasil

Você considera que o futebol brasileiro está organizado, com calendário racional e um projeto que premie todas as suas camadas e divisões? Se sua resposta é não, a dos clubes é sim. Ednaldo Rodrigues acaba de inscrever sua chapa para reeleição na CBF , subscrita pelas 27 federações (nenhuma novidade) e, olhe só, por 13 clubes da Série A e outros 13 da Série B.

Só essas 26 assinaturas (eram necessárias quatro) já surpreendem. Mas nada é mais mais surpreendente, pelo menos para mim, do que o apoio dos 40 clubes das Séries A e B . Como a chapa é única , Ednaldo será eleito presidente para o ciclo 2026-2030 . Ou seja teremos duas Copas com Ednaldo no comando.

Desistência do ídolo

Ronaldo Fenômeno até ensaiou sua candidatura . Chegou a lançá-la, mas desistiu há alguns dias depois que, das 27 federações procuradas, 23 responderam com a mesma negativa em carta . As outras quatro, nem isso. Assim, o caminho ficou aberto para Ednaldo .

E assim, o baiano seguirá no comando do futebol brasileiro. O futebol do calendário que fará os principais clubes da Série A jogarem 19 partidas em 60 dias; o futebol que não tem um fair-play financeiro; o futebol das arbitragens amadoras e de diferentes padrões; o futebol que joga um campeonato nacional com times desfigurados pelo excesso de partidas; o futebol que carece de um projeto mais amplo e que premie os menores também.