Com sessão lotada, documentário do Ypiranga é lançado no cinema de Erechim

Luciano Tedesco é neto de um dos fundadores do Ypiranga. Sonho e Glória: Os 100 anos de Ypiranga, Reprodução

O documentário Sonho e Glória: Os 100 anos de Ypiranga foi lançado na noite desta quinta-feira (20), no Movie Arte Cinemas, em Erechim. Com a sessão lotada, os telespectadores puderam conhecer um pouco sobre a história do Canarinho, que completou seu centenário de fundação em agosto de 2024.

O média-metragem, dirigido pelo cineasta Patrick Menegazzo, retratou em 70 minutos diversos momentos da história do Ypiranga, passando por fatos históricos como a fundação, clássicos contra o rival Atlântico, construção do Estádio Colosso da Lagoa, incêndio da sede do clube e, também, as falências que já enfrentou.

Um dos 32 personagens que ajudaram a mergulhar na história do Canarinho foi Luciano Tedesco, neto de um dos fundadores do clube. Foi o avô dele, Theodoro Tedesco, que trouxe a primeira bola de futebol para Erechim, em 1909.

— Meu avô deixou vários documentos para o meu pai, porque ele era escrivão do registro civil. Ele foi fundador, o primeiro goleiro do time e duas vezes presidente. Hoje o meu filho, Renan, é presidente do conselho e eu conselheiro. De geração em geração sempre tivemos ligação com o Ypiranga, e poder falar sobre esse sentimento e contribuir na história desse filme é muito emocionante — contou Luciano Tedesco.

Entre esta sexta-feira (21) e domingo (23) o documentário continuará sendo exibido no Movie Arte Cinemas de Erechim. As sessões são gratuitas e abertas ao público, a partir das 21h.

Serviço

O que: documentário Sonho e Glória: os 100 anos do Ypiranga

documentário Sonho e Glória: os 100 anos do Ypiranga Quando: 20 a 23 de março, às 21h. A exibição de sexta-feira conta com audiodescrição e a de domingo com legendas descritivas e Libras

20 a 23 de março, às 21h. A exibição de sexta-feira conta com audiodescrição e a de domingo com legendas descritivas e Libras Onde: Movie Arte Cinemas, em Erechim

Movie Arte Cinemas, em Erechim Ingressos: gratuitos