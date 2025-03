Quem são os jogadores que o Ypiranga ainda não anunciou para a Série C

Igor Morais está no Brasiliense. André Gomes / Brasiliense, Divulgação

Até o momento, o Ypiranga confirmou a contratação de dois jogadores para a disputa da Série C do Brasileirão. No entanto, há outros dois jogadores que estão encaminhados para reforçar o Canarinho.

Um deles, inclusive, já estava na reapresentação do Canarinho, que aconteceu na tarde desta quarta-feira (19). Trata-se do volante Gabriel Terra, de 27 anos. Nesta temporada, o jogador disputou o Gauchão pelo São José e já passou por clubes como Juventude, Brasil de Pelotas, São Luiz e Água Santa.

Quem também vai reforçar o Ypiranga é o zagueiro Igor Morais, de 26 anos. O atleta, no entanto, deve se apresentar ao time de Erechim somente depois que cumprir seus compromissos com o Brasiliense. No momento, a equipe está disputando as semifinais da Copa Verde.

O defensor foi relevado nas categorias de base do São Paulo e na sequência se transferiu para o sub-23 do Corinthians. Depois disso, passou por Remo, Cianorte e Ceilândia.

Reforços apresentados

Dois reforços já foram oficializados pelo Canarinho para a disputa da Série C. Trata-se do meia Marlone, de 32 anos, e do atacante Tomi Montefiori, de 22 anos.