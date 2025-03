Documentário sobre o Ypiranga estreia no cinema de Erechim nesta quinta-feira 

A produção do documentário durou 14 meses.

Será lançado nesta quinta-feira (20) o documentário Sonho e Glória: os 100 anos do Ypiranga. Em 70 minutos de duração, a produção do cineasta Patrick Menegazzo resgatou momentos históricos do Canarinho, que completou 100 anos de fundação em agosto de 2024.