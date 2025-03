Gabriel Dutra será o técnico do Passo Fundo na Divisão de Acesso

Acabou o mistério pelos lados do Vermelhão da Serra. O Passo Fundo vai anunciar nesta quinta-feira (20), o nome de quem irá comandar a equipe na Divisão de Acesso 2025. Trata-se de Gabriel Dutra , que estava no Avenida.

O treinador de 28 anos é natural de Vacaria. Sua trajetória no mundo da bola começou na imprensa, cobrindo os jogos do Glória. A experiência lhe fez compreender melhor o contexto do futebol a ponto de trocar de profissão e virar auxiliar técnico.

Como auxiliar, Dutra teve passagens por Novo Hamburgo, Azuriz-PR, Fortaleza sub-20, São Luiz, Glória de Vacaria, Brasil de Pelotas e Gaúcho. A primeira oportunidade como treinador foi nesta temporada, quando comandou o Avenida no Gauchão . Na ocasião, livrou o time de Santa Cruz do rebaixamento à Divisão de Acesso.

A partir da próxima semana, Gabriel Dutra se reúne com o departamento de futebol do Passo Fundo para analisar o mercado e possíveis contratações. A pré-temporada Tricolor está marcada para iniciar no dia 15 de abril, enquanto a estreia na Divisão de Acesso será no dia 17 de maio.