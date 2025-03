Quem é Ugo Humbert, adversário de João Fonseca no Masters 1000 de Miami 

Número 20 no ranking da ATP, Ugo Humbert será adversário de João Fonseca na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. Eles se enfrentam na tarde deste sábado (22), na Grandstand, quadra secundário do complexo onde a competição é disputada na Flórida, nos Estados Unidos.

Este será o segundo duelo entre Humbert e Fonseca. E será uma revanche para o brasileiro ! O tenista francês eliminou a promessa brasileira nos qualifiers da Copa Davis, disputada em janeiro na França — casa de Ugo Humbert. A partida terminou dois sets a zero para o francês, com parciais de 7/5 e 6/3.

A partida contra João Fonseca marca a estreia de Humbert nesta edição do Aberto de Tênis de Miami. À seu favor, o francês conta com a empolgação do título conquistado no ATP 250 de Marseille, seu bicampeonato na competição.