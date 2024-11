Terceiro cabeça de chave do Masters 1000 de Paris, Alexander Zverev não deu chance ao francês Ugo Humbert, 18º do mundo, e venceu por duplo 6/2, em apenas 1h15 de partida, neste domingo, conquistando o torneio pela primeira vez na carreira. Esta foi a sétima conquista de Masters 1000 do alemão, que, de quebra, tornou-se o maior vencedor do circuito ATP da atual temporada, com 66 triunfos, um a mais que o italiano Jannik Sinner.