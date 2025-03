Jogo das Estrelas do NBB consagra Lucas Dias como o maior MVP da história

Lucas Dias ergue o troféu de MVP do Jogo das Estrelas do NBB. Hedgard Moraes / Divulgação/LNB

A 16ª edição do Jogos das Estrelas do Novo Basquete Brasil foi realizada no domingo (23), em Belo Horizonte, e consagrou o ala-pivô Lucas Dias como o maior MVP da história do evento.

Integrante do time, Jhonatan Luz venceu por 23 a 20 a disputa final contra o time Reynan, que era formado pelas jovens estrelas do NBB. Após a partida, ele foi escolhido o melhor jogador, repetindo 2021, 2023 e 2024, anos em que também foi eleito.

O jogador do Sesi-Franca recebeu votação unânime. Os técnicos Vitor Galvani e Dedé Barbosa, que foram eliminados na semifinal do Jogo das Estrelas e os ex-jogadores Janeth e Gustavinho Lima, participaram da votação, além do voto do público pelo WhatsApp, em uma parceria da Liga Nacional de Basquete com o grupo Meta.

Jogador passou por um mau momento

Na comemoração, Lucas lembrou o período difícil em que ficou afastado das quadras por causa de uma lesão no púbis e da perda do sogro, José Aparecido Ferreira, no fim de janeiro.

— Foram dois meses muito ruins, perdi um dos meus melhores amigos, que é meu sogro, e estava com uma lesão, fiquei em uma situação de saber que o time precisava de mim. Eu tenho uma responsabilidade com meus companheiros e com uma cidade como Franca, e poder ganhar um título tão importante como esse agora, é maravilhoso — disse Lucas.

A escolha nesta edição fez o atleta de 29 anos superar o norte-americano Shamell, hoje no Caxias Basquete, que também tem três troféus de MVP (2009, 2016 e 2017).

Veja todos os jogadores que foram eleitos MVP do Jogo das Estrelas:

2009: Shamell

2010: Marcelinho Machado

2011: Robert Day

2012: Murilo Becker

2013: Alex Garcia

2014: Alex Garcia

2015: Ricardo Fischer

2016: Shamell

2017: Shamell

2018: Anderson Varejão

2019: Jefferson William

2021: Lucas Dias

2022: Lucas Mariano

2023: Lucas Dias

2024: Lucas Dias

2025: Lucas Dias