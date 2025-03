Na estreia em casa, Atlântico decide vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal

Galo realizou o último treino nesta quarta-feira (26). Edson Castro / Atlântico, Divulgação

Um confronto decisivo vai marcar a estreia oficial no Atlântico no Caldeirão do Galo em 2025. O jogo contra o Umuarama nesta quinta-feira (27), às 20h, vale vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil de Futsal.

Como o Galo venceu o duelo de ida por 4 a 2, no Paraná, joga por dois resultados para avançar à próxima fase: empate ou vitória. Em caso de vitória do Umuarama, a partida irá para a prorrogação. Se persistir a igualdade, terá cobranças de penalidades para definir quem avança.

Para o técnico Paulinho Sananduva, o elenco deve prosseguir com os números do início da temporada para garantir a classificação contra os paranaenses. Nesse período, foram 14 jogos e nenhuma derrota no tempo regulamentar — o único resultado negativo foi para o Joinville, na prorrogação da final da Supercopa.

— Disse para os jogadores hoje (quarta-feira) que ainda temos um saldo positivo vindo da Supercopa Gramado, então precisamos manter a boa performance de atuação. O Umuarama vem crescendo e venceu os últimos três jogos do Campeonato Paranaense, mas é dentro de casa e precisamos fazer nosso fator local. Precisamos impor nossa marcação e continuar com a nossa melhor característica, que é marcar muitos gols — destacou Sananduva.