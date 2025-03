Na prorrogação, Atlântico perde para o Joinville na final da Supercopa de Futsal

Equipe gaúcha perdeu a final no Centreventos Cau Hansen Edson Castro / Atlântico,Divulgação

O Atlântico ficou com o vice-campeonato da Supercopa de Futsal. Em uma decisão equilibrada e definida na prorrogação, o time gaúcho perdeu para o Joinville por 3 a 2, na tarde deste domingo (2). A partida foi realizada no Centreventos Cau Hansen, em Joinville.

Com isso, o JEC conquistou vaga para disputar a Libertadores da América, que será realizada de 11 a 18 de maio, em Assunção, no Paraguai.

O jogo

Na casa do rival, o Atlântico começou a partida pressionando a saída de bola do JEC na quadra de ataque e chegou a levar perigo. Em um duelo intenso e de poucos espaços, a primeira chance dos donos da casa veio com pouco mais de cinco minutos de bola rolando. Em uma transição rápida, Robinho recebeu na ala esquerda e finalizou na trave.

Na resposta, aos oito, o Atlântico roubou a bola na quadra ofensiva e Richard obrigou Matheus a fazer grande defesa. Quando restavam sete minutos e meio, Xuxa escorregou e a bola ficou limpa para Richard finalizar na cara do goleiro, mas o chute saiu forte sobre a meta.

Com o Atlântico ultrapassando o limite de cinco faltas, o JEC teve a primeira chance no tiro-livre aos 16min11seg. Xuxa bateu rasteiro e Ryan fez a defesa. Só que, no lance seguinte, Pedrinho fez mais uma falta dura e, desta vez, o experiente Éder Lima cobrou deslocando o goleiro e abriu o placar: 1 a 0.

A final tinha um clima tenso e, quando restavam 2min44seg, foi a vez do Atlântico ter um tiro livre a seu favor. Wagner desperdiçou, na grande defesa de Matheus. Mesmo pressionando nos minutos finais, o Atlântico foi para o intervalo atrás no placar.

VIRADA, EMPATE E PRORROGAÇÃO

Na segunda etapa, o jogo começou menos truncado e sem a mesma intensidade. Isso até os sete minutos finais.

O Atlântico chegou ao empate e a virada em duas jogadas de escanteio ensaiadas. A primeira foi finalizada por Richard e a segunda por Vilela. Em menos de um minuto, o Galo se colocou à frente do placar: 2 a 1.

Mas nem deu para comemorar muito. Em lance individual, Robinho deixou tudo igual mais uma vez e o empate em 2 a 2 se estendeu até o final do tempo normal.

Na prorrogação, o duelo seguia equilibrado até que, quando restavam 2min20seg, Dieguinho girou para finalizar e a bola bateu no braço do jogador do Atlântico. Pênalti para o JEC. Na cobrança, o próprio Dieguinho chutou rasteiro e fez 3 a 2 Joinville.

A partir daí, os visitantes foram com tudo para o ataque. Na segunda etapa do tempo extra, o time gaúcho passou a utilizar o goleiro-linha, mas sem efetividade. Quando restavam 1min55seg, Richard fez uma falta boba no goleiro Matheus e o JEC teve a chance de ampliar no tiro livre. Eder Lima cobrou e Ryan defendeu.

Nos segundos finais, a marcação do Joinville prevaleceu e a torcida comemorou com seu time a vaga na Libertadores 2025.