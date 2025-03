Câmara aprova reajuste salarial de 5,06% aos servidores do Executivo e Legislativo municipais

Decisão foi na tarde desta quarta-feira (26), em sessão plenária. Comunicação Digital / CMPF

A Câmara de Vereadores de Passo Fundo aprovou o reajuste salarial de 5,06% e 6,25% no vale-alimentação aos servidores do Executivo e Legislativo municipais na sessão plenária desta quarta-feira (26).

Os projetos aprovados foram os seguintes:

PL nº 36/2025 : recebeu 12 votos favoráveis e quatro contrários (proposto pelo Executivo, determina os salários e benefícios dos servidores municipais)

: recebeu 12 votos favoráveis e quatro contrários (proposto pelo Executivo, determina os salários e benefícios dos servidores municipais) PL nº 37/2025: aprovado por 13 votos favoráveis e três contrários (proposto pela mesa diretora, determina os salários e benefícios dos servidores do Legislativo).

As leis entram em vigor na data de publicação e têm efeito a partir de 1º de março de 2025.

A aprovação vem na esteira de uma série de discussões sobre o reajuste. O Simpasso, entidade que representa os servidores municipais, aceitou o acréscimo na segunda-feira (24), depois de assembleia que terminou com 32 votos a favor e 21 contra.

O CMP, à frente dos professores das escolas do município, por sua vez, rejeitou todas as propostas apresentadas pela prefeitura. A reivindicação é por reajuste que coincida com o piso nacional do magistério — nesse caso, mais de 11%.

Por isso, a entidade e alguns vereadores propuseram separar a negociação salarial do magistério do quadro geral de servidores. A proposta, que é uma demanda antiga do sindicato, deve começar a ser discutida na Câmara a partir de quinta-feira (27).