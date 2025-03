Consulta pública sobre concessão das rodovias do Bloco 2 termina com quase 400 sugestões; projeto vai passar por revisão

Contrato prevê investimento de R$ 6,7 bilhões ao longo de 30 anos. Porthus Junior / Agencia RBS

Com o fim da consulta pública sobre a concessão à iniciativa privada das rodovias do Bloco 2, das regiões Norte e Vale do Taquari, na última segunda-feira (24), começou o período de análise das contribuições pela Secretaria da Reconstrução Gaúcha.

Ao todo, o setor recebeu 390 sugestões da população e entidades com solicitações de mudanças no projeto proposto pelo governo do Estado. A maioria das divergências giram em torno do valor das tarifas propostas no novo modelo de pedágio, que variam de R$ 2,08 a R$ 5,66 a cada 20 quilômetros.

A secretaria confirmou que o projeto vai passar por revisão, mas não informou se ou quais pontos passarão por mudanças. Ainda não há prazo para conclusão da análise, mas a pasta diz que deve seguir em agendas e reuniões com prefeituras e entidades ligadas ao tema.

A concessão inclui estradas localizadas na Região Norte e Vale do Taquari. Três das sete rodovias estão no norte gaúcho: RS-324, RS-135 e RS-129. Além de Passo Fundo, as rodovias da região que terão o sistema free flow passam pelas cidades de Casca, Coxilha, Sertão, Estação, Erechim, Marau e Vila Maria.

O edital de licitação para a concessão, que antes tinha lançamento previsto para o primeiro semestre de 2025, ainda não tem novo prazo. Cerca de 90 dias depois do edital ocorrerá o leilão na sede da B3, em São Paulo, para definir a empresa vencedora da concorrência e que será responsável pelas obras.

Proposta inicial

O contrato prevê investimento de R$ 6,7 bilhões ao longo de 30 anos. Desse total, R$ 1,3 bilhão será aportado pelo governo gaúcho a fim de reduzir a tarifa de pedágio e agilizar as obras previstas.

A concessão prevê a duplicação de 244 quilômetros e a implementação de 103 quilômetros de terceiras faixas. Nos 10 primeiros anos da concessão, serão investidos R$ 4,5 bilhões. Atualmente, as rodovias administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) são todas em pista simples.

Os primeiros 12 meses da concessão preveem o atendimento de socorro mecânico e médico, monitoramento por câmeras e bases de atendimento aos usuários. As obras de duplicação começam no segundo ano e as entregas, escalonadas, devem ocorrer já a partir do ano seguinte.

