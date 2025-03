Entidades e lideranças ligadas ao agronegócio questionam novo valor de pedágios em concessão de rodovias estaduais

Lideranças do agronegócio entendem que aumento do preço do pedágio repercute em possível aumento no valor das commodities. Porthus Junior / Agencia RBS

O novo formato de pedágio e modelo de rodovias proposto pelo governo do Estado tem gerado questionamentos de entidades e lideranças do agronegócio. As discordâncias têm a ver, sobretudo, com o valor cobrado nas futuras praças de pedágios, que integram a concessão de rodovias do Bloco 2, com estradas localizadas no Vale do Taquari e Região Norte.

Sete rodovias compõem o lote, sendo três no norte do Estado (veja a lista completa abaixo):

RS-129 entre Muçum e Casca

entre Muçum e Casca RS-135 entre Coxilha e Erechim

entre Coxilha e Erechim RS-324 entre Passo Fundo e Nova Prata.

O contrato prevê investimento de R$ 6,7 bilhões ao longo de 30 anos, incluindo o aporte de R$ 1,3 bilhão. A concessão deve duplicar 244 quilômetros e a implementar 103 quilômetros de terceiras faixas.

Além das mudanças estruturais, os trechos terão nove pórticos em formato free flow, ou seja, de cobrança automática e sem parada. Os preços previstos motivaram o envio de um ofício à Secretaria de Reconstrução pelo deputado estadual Felipe Camozzato (Novo), com pedido de revisão do projeto e adiamento do processo de concessão.

— A revisão desse processo seria primeiro com o menu de obras; muitas estipulam custos adicionais, que vão aumentar a tarifa, há trechos com previsão de duplicação, mas que não têm fluxo de veículos para uma duplicação. Uma terceira faixa ou mesmo uma boa conservação da via já resolveria — argumenta.

Outros pontos levantados têm a ver com a substituição de pontes, que, segundo o deputado, encareceriam os custos, e com a localização de determinadas praças de pedágio, sob justificativa que impactariam trabalhadores que se deslocam por regiões industriais.

Consulta pública para discutir questão dos pedágios nas rodovias gaúchas está agendada para 24 de março. Porthus Junior / Agencia RBS

O presidente da Associação das Empresas Cerealistas do RS (Acergs), Roges Pagnussat define como "essencial" as melhorias nos trechos, mas fala em elevação do custo logístico no caso dos cerealistas, o que resultaria em possível aumento no valor das commodities.

— Isso vai nos deixar menos competitivos e acaba estourando nos produtores ou no consumidor final. A nossa visão é que tem que ser revistas as formas de concessão, para que seja menos onerosa. A proposta é muito bem fundamentada, com valor pequeno por eixo, mas os trechos também são pequenos. Pode ficar inviável transportar um produto sobre rodas — defende.

Para o diretor da Federação da Agricultura do RS (Farsul), Fabio Avancini Rodrigues, a solução não está na diminuição das praças, mas no valor do quilômetro. Na avaliação dele, a tarifa de R$ 0,23 por quilômetro, proposta no modelo, seria ideal entre de R$ 0,12 e R$ 0,17.

— Uma via com problemas vai afetar diretamente no custo do frete, então essa conta tem que ser muito bem feita. A pergunta é quanto está pagando por km. A definição virá mais quando vierem as ofertas das empresas, quem tem a capacidade de oferecer o menor custo pelo melhor serviço — diz, referindo-se ao processo de licitação.

Consulta pública

Na tentativa de abarcar mais sugestões na consulta pública sobre a concessão, o governo do Estado adiou o prazo de encerramento da consulta de 21 de fevereiro para 24 de março.

As sugestões devem ser enviadas para o e-mail consultarodovias@serg.rs.gov.br. As dúvidas são respondidas pela equipe da Secretaria da Reconstrução Gaúcha.

Uma vez finalizada a consulta pública, será lançado o edital de licitação, previsto para o primeiro semestre de 2025. Cerca de 90 dias depois, ocorrerá o leilão na sede da B3, em São Paulo, para definir o vencedor.

O critério para definir o ganhador será o de menor aporte público conjugado com o maior desconto na tarifa.

