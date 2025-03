Brasileirão começa hoje: veja três locais para assistir jogos em Passo Fundo

O Brasileirão 2025 começa neste sábado (29) e GZH Passo Fundo preparou uma lista com sugestões de locais para acompanhar os jogos longe do sofá de casa .

Neste sábado, o Grêmio joga contra o Atlético-MG às 18h30min, na Arena, em Porto Alegre. No mesmo horário, o Juventude encara o Vitória no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Já o Internacional viaja até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo às 21h, no Maracanã.