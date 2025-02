Audiência pública vai discutir soluções para moradores em situação de rua em Passo Fundo

A iniciativa da mesa diretora é resposta a reunião com a direção do Centro Pop e equipe responsável pela abordagem dos moradores em situação de rua da cidade.

— O aumento significativo de pessoas em situação de rua é evidente em nossa cidade . Diariamente recebo relatos e pedidos da comunidade para que medidas sejam adotadas pelo poder público — disse Gio Krug (PSD), presidente do Legislativo.

A audiência será transmitida na página da Câmara de Vereadores no Facebook e do canal da TV Câmara Passo Fundo no YouTube.