Projeto para viabilizar a Cidade da Polícia entra em discussão na Câmara; ainda não há prazo para licitação

Entra em primeira discussão nesta segunda-feira (24), na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, o projeto de lei relacionado à Cidade da Polícia , complexo de segurança que será construído no espaço do antigo estádio Delmar Sitoni, na Vila Dona Eliza.

O PL na pauta do plenário autoriza a prefeitura a firmar um termo de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, para edificação da central de polícia.