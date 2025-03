Denúncias de violência contra a mulher crescem quase 40% em Passo Fundo

Denúncias ocorreram por ligação ou WhatsApp. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Cresceu o número de denúncias de violência contra a mulher no último ano em Passo Fundo. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que sistema Ligue 180 teve 160 comunicações do crime em 2024 ante 117 em 2023.

O índice acompanha a tendência do Rio Grande do Sul como um todo, que também registrou aumento no número de denúncias no ano passado. As denúncias foram de 5.787 em 2023 para 6.153 em 2024. Desse total, 5.496 foram recebidas por telefone e 549 por WhatsApp.

Em Passo Fundo, a maioria das vítimas são brancas e têm entre 55 e 59 anos, uma mudança no perfil em relação ao ano anterior, quando a maioria das mulheres era mais jovem, na faixa dos 25 aos 29.

Já os agressores são, em sua maioria, próximos das vítimas. Quase a metade, 49%, são esposos, namorados ou ex-companheiros das mulheres.

Em relação ao local das agressões, quase 50% aconteceram na casa da própria vítima, seguido de violências na casa do casal. Chama a atenção que, em cinco ocasiões, as agressões ocorreram em estabelecimento de saúde e outras duas no local de trabalho da vítima ou do agressor.

Nos dois anos, 11 denúncias foram de cunho emergencial, ou seja, em situação de risco iminente de morte da vítima.

Tipo de denúncias

A maioria das denúncias aconteceu por contato telefônico, no Ligue 180, mas também no WhatsApp disponibilizado pelo Ministério da Mulher.

Quase todas as denúncias ocorreram por causa da condição social das vítimas, mas também motivadas pela profissão e por discurso de ódio.

Já em relação ao tipo de violência cometida, a maioria foi de origem psicológica (149), como ameaça ou coação, tortura psíquica, constrangimento, entre outras. Na sequência está a violência física (133), negligência (72) e violência patrimonial (39).

Como denunciar

Os dados registrados acima foram computados a partir do Ligue 180, mas também é possível denunciar casos de violência contra a mulher na Polícia Civil. Veja os canais disponíveis a seguir:

Ligue 180 (pelo telefone ou WhatsApp, no número (61) 99610-0180)

Faça uma denúncia — Polícia Civil

Juizado da Violência Doméstica: (54) 99988-0249

Patrulha Maria da Penha: (54) 98423-2056

Centro de Referência a Mulher: (54) 3313-8654

Procure ajuda