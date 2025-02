RS registra aumento de denúncias de violência contra a mulher no Ligue 180

Rio Grande do Sul foi o quinto Estado com mais registros de violência contra a mulher em 2024 no Ligue 180.

O Rio Grande do Sul registrou, em 2024, 6.153 denúncias no Ligue 180, um serviço que recebe informações de casos de violência contra a mulher. O montante significa aumento de 6,3% na comparação com 2023, quando 5.787 casos foram reportados, o que faz do Estado o quinto com mais registros entre as unidades da federação no período.