"Sonhava em crescer na Brigada Militar", diz amigo de policial morto em acidente no norte do RS

O corpo de Cleber Monteiro dos Santos será enterrado neste sábado (29), em Porto Alegre.

Corajoso, dedicado e sonhador: assim colegas e amigos descrevem o soldado Cleber Monteiro dos Santos, 26 anos, que morreu em acidente na noite de quinta-feira (27) em Casca, no norte gaúcho. Ele dirigia uma viatura da Brigada Militar pela RS-129 quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou várias vezes. Estava sozinho no momento do acidente.

Natural de Porto Alegre, o jovem policial ingressou na corporação em 2023 e estava lotado no 3º Regimento de Polícia Montada (RPMon), em Santo Antônio do Palma.

Conforme o amigo e padrinho de casamento Anderson Alberto Martins Ott, o sonho de Cleber era entrar na Brigada Militar e crescer dentro da instituição.

— Eu mesmo o incentivei. Quando teve dificuldade na cadeira de tiro, fomos treinar juntos. Ele se dedicava, era proativo, trabalhava pelo bem — lembra.

Amigos desde a faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Anderson e Cleber entraram juntos na Brigada Militar, mas atuavam em batalhões diferentes. Anderson também destacou o lado aventureiro de Cleber e a dor da perda de um grande amigo, que deixa o filho Arthur, 6 anos:

— Coragem não lhe faltava. Hoje ele nos deixa cumprindo a missão que nós, brigadianos, assumimos: saímos de casa sem saber se voltaremos. O que fica são as boas lembranças, a risada dele, a marca que deixou.

Vai ser velado em Porto Alegre

O corpo de Cleber foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Passo Fundo e deve ser transferido a Porto Alegre a partir das 12h. A previsão de chegada é entre 17h e 18h. A cerimônia de despedida acontecerá neste sábado (29), a partir das 11h30, no Cemitério João XXIII, na Capital.

Em notas, a Brigada Militar, prefeitura de Santo Antônio do Palma e Associação Beneficente dos Servidores Militares do Rio Grande do Sul (ABSMF) lamentaram a perda. Leia na íntegra:

Brigada Militar

"A Brigada Militar comunica, com profundo pesar, o falecimento do Sd Cleber Monteiro dos Santos, nesta quinta-feira (27/3), em decorrência de um acidente de trânsito, em Casca. O Sd Monteiro, de 26 anos, ingressou na Brigada Militar em 2023 e estava lotado no 3º RPMon, em Santo Antônio do Palma. Deixa um filho de 6 anos. A BM se solidariza com familiares e amigos neste momento difícil".

Prefeitura de Santo Antônio do Palma

"A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Palma manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do soldado Cleber Monteiro dos Santos. O soldado Monteiro serviu com dedicação e compromisso à comunidade, desempenhando sua função com honra e bravura. Sua partida deixa uma imensa lacuna. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e colegas de farda".

Associação Beneficente dos Servidores Militares do RS (ABSMF)