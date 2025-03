Quem é Gérard Depardieu, ator francês acusado de estupros durante filmagem

Aos 76 anos, ator francês é acusado de abusar sexualmente de duas mulheres. ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

O ator francês Gérard Depardieu, 76 anos, começou a ser julgado nesta segunda-feira (24) em Paris, acusado de abusar sexualmente de duas mulheres durante as filmagens do longa Les Volets Verts, em 2021.

É a primeira vez que o astro, denunciado por cerca de 20 mulheres, enfrenta a Justiça francesa pelas acusações.

Depardieu, um dos nomes mais populares do cinema francês, nega as alegações. Seu advogado, Jeremie Assous, afirmou que o ator está apto a comparecer ao tribunal, mas terá restrições de tempo devido a problemas de saúde.

O julgamento era para acontecer em outubro de 2024. Porém, foi adiado após ele passar por uma cirurgia de ponte de safena quádrupla.

Acusações e julgamento

O caso analisado pelo tribunal criminal de Paris envolve duas mulheres: uma figurinista de 54 anos e uma assistente de direção de 34. Ambas alegam ter sido vítimas de violência sexual por parte do ator durante as gravações do filme dirigido por Jean Becker.

A figurinista relatou ao site francês Mediapart que Depardieu teria se gabado de "dar orgasmos às mulheres sem as tocar" antes de supostamente a agarrar brutalmente no set.

Depardieu no julgamento. Dimitar DILKOFF / AFP

Segundo seu depoimento, o ator a imobilizou com as pernas e apalpou sua cintura e seus seios, enquanto fazia comentários obscenos.

A assistente de direção, por sua vez, também acusa Depardieu de comportamento inapropriado, mas detalhes do seu relato não foram divulgados à imprensa. Já a atriz Anouk Grinberg, que trabalhou no filme, declarou apoio às vítimas e criticou o comportamento do ator.

— Quando produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, eles sabem que estão contratando um abusador — disse à AFP.

Outras denúncias e histórico de polêmicas

Depardieu já havia sido denunciado anteriormente por uma jovem atriz, que o acusou de estupro em 2018. O caso chegou à Justiça francesa, e a promotoria de Paris pediu um julgamento, mas o processo não avançou na época.

Além disso, uma ex-assistente de direção o acusou de agressão sexual durante as gravações de um curta-metragem em 2014.

Ao todo, cerca de 20 mulheres relataram comportamentos inapropriados do ator, mas muitas denúncias foram arquivadas por questões processuais.

Em uma carta publicada no jornal Le Figaro, Depardieu negou todas as acusações:

— Nunca, mas nunca, abusei de uma mulher.

Fora das telas, o ator também acumulou escândalos ao longo dos anos, como dirigir embriagado, brigar em público e urinar no corredor de um avião.

Em 2023, um documentário francês chamado Gerard Depardieu: A Queda do Ogro revelou imagens do ator fazendo comentários sexuais explícitos em uma viagem à Coreia do Norte, além de sexualizar uma criança.

Quem é Gérard Depardieu?

Considerado um dos ícones do cinema francês, Gérard Depardieu tem uma carreira extensa, com mais de 200 filmes e séries no currículo.

Ele conquistou dois prêmios César, o Oscar francês, em 1980 e 1990, e um Globo de Ouro de Melhor Ator por Green Card - Passaporte para o Amor (1990).

Entre seus papéis mais conhecidos estão Cyrano de Bergerac (1990), O Conde de Monte Cristo (1998) e a franquia Asterix e Obelix, na qual interpretou o personagem Obelix. Ele também trabalhou em Hollywood, atuando em produções como 1492 - A Conquista do Paraíso (1992), de Ridley Scott.