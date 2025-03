Karla Sofía Gascón, de "Emilia Pérez", se defende após polêmicas: "Sou menos racista que Gandhi"

A declaração ocorreu durante a promoção de seu livro Lo que queda de mí (O que sobrou de mim, em tradução literal), no qual aborda as controvérsias envolvendo seu nome nos últimos meses .

— Sou menos racista do que Gandhi e menos do que o Vox (partido de extrema direita espanhol) que Echenique (ex-eurodeputado) — disse.

— Se alguém se sentiu ofendido por coisas que posso ter feito em minha vida, que venha até mim e me diga — complementou.

A atriz foi afastada da campanha do filme Emilia Pérez para o Oscar após virem à tona publicações feitas por ela entre 2020 e 2021 no X (antigo Twitter), com teor considerado racista e xenofóbico.