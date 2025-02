Karla Sofía Gascón é afastada de campanha de "Emilia Pérez", segundo revista

Atriz espanhola Karla Sofía Gascón é protagonista do filme Emilia Pérez. Why Not Productions / Divulgação

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón, protagonista do filme Emilia Pérez, foi afastada da campanha do longa, conforme informações da revista The Hollywood Reporter divulgadas pelo portal g1. No sábado (1º), ela voltou a se desculpar após a polêmica envolvendo posts de teor racista e xenofóbico feitos por ela entre 2020 e 2021 no X.

Segundo a publicação, entre os compromissos previstos na agenda de Karla, estava uma homenagem no Virtuosos Award, durante um festival em Santa Barbara, nos EUA, no domingo (9), ao lado de Fernanda Torres. No entanto, devido às recentes críticas sobre os comentários no X e a entrevistas concedidas sem consulta ou coordenação com a Netflix — responsável pela distribuição de Emilia Pérez nos EUA, Canadá e Reino Unido —, a The Hollywood Reporter apurou que a atriz não comparecerá aos eventos em Los Angeles.

Karla ainda pode participar do Goya 2025, a versão espanhola do Oscar, que ocorrerá no sábado (8). Conforme a revista, alguns dos comportamentos não são considerados tão problemáticos na Europa quanto nos Estados Unidos.