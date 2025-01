Why Not Productions / Divulgação

Entenda as polêmicas envolvendo Emilia Pérez e Karla Sofía Gascón

Representação do México, atuações e uso de inteligência artificial

Em entrevista ao The Hollywood Reporter , o diretor Jacques Audiard disse que teve dificuldades ao encontrar um lugar para gravar o filme , que conta a história de traficante do México. Ele optou, então, por retornar à França.

Karla Sofía Gascón infringiu regra do Oscar?

— Em nenhum momento, me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emília Perez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu — expressou, na entrevista.