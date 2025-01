Fernanda Torres e Sônia Braga estrelam "Ainda Estou Aqui" e "O Beijo da Mulher Aranha", respectivamente. Montagem sobre fotos de Alile Dara Onawale e FilmDallas Pictures / Divulgação

Estamos apenas nas indicações ao Oscar 2025, mas Ainda Estou Aqui já fez história em nome do cinema nacional ao conquistar três indicações na premiação. Além de melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres, o longa dirigido por Walter Salles alcançou um feito inédito: a nomeação a melhor filme, algo ainda sem precedentes para uma produção falada falada em português brasileiro.

Mas lá em 1986, o Brasil também era, parcialmente, representado pelo drama O Beijo da Mulher-Aranha nas indicações do Oscar. Dirigido pelo argentino naturalizado brasileiro Hector Babenco, o longa foi indicado nas categorias de melhor roteiro adaptado, melhor direção, melhor ator para William Hurt e melhor filme.

No entanto, se tivesse conquistado o prêmio principal da noite, a tão sonhada estatueta dourada não viria para terras brasileiras. O motivo é devido ao fato de o filme ser uma coprodução com os Estados Unidos — além da HB Filmes, produtora de Babenco, o filme também era produzido pela Sugarloaf Films, Inc. e FilmDallas Pictures, ambas estadunidenses — fora que a história é inteiramente falada em língua inglesa. Então não era considerada uma produção 100% brasileira para a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Embora não tenha levado o prêmio máximo — que acabou ficando para Entre Dois Amores, de Sydney Pollack —, o longa não saiu de mãos abanando: William Hurt abocanhou o Oscar de melhor ator.

Além disso, os estadunidenses foram os primeiros a assistir ao filme, que se passa dentro do contexto da ditadura militar no Brasil, visto que O Beijo da Mulher-Aranha foi lançado em 26 de julho de 1985 nos Estados Unidos e em 13 de abril de 1986 no Brasil.

Já no caso de Ainda Estou Aqui, o cenário é um pouco diferente. O filme foi realizado majoritariamente por produtoras brasileiras, como a Conspiração Filmes e o Globoplay, com coprodução da Arte France Cinéma. Mesmo não sendo fatores determinantes, a produção conta com equipe, elenco e roteiro brasileiros, abordando uma história profundamente conectada ao Brasil entre 1964 e 1984.

Por isso, pode-se considerar que Ainda Estou Aqui alcançou um feito inédito: ser o primeiro filme majoritariamente brasileiro em termos de produção e falado em português do Brasil a ser indicado ao principal prêmio do Oscar. Agora, resta torcer por mais uma conquista histórica.

Assista aos trailers