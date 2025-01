Fernanda Torres defende Karla Sofía Gascón após ataques nas redes sociais: "Não vamos alimentar o ódio"

Fernanda Torres usou as redes sociais nesta sexta-feira (24) para elogiar e defender a atriz espanhola Karla Sofía Gascón , uma de suas concorrentes ao prêmio de melhor atriz no Oscar 2025 . Protagonista de Emília Perez , Karla tem sido alvo de ataques de brasileiros nas redes sociais.

Em uma postagem no Instagram, Fernanda, que concorre pela atuação no longa brasileiro Ainda Estou Aqui , de Walter Salles, pediu para os fãs não alimentarem rivalidades e destacou a importância de valorizar todas as indicadas.

— Eu sei que às vezes, na paixão, cria-se essa coisa de um ganhar do outro. Mas juro que neste ano o Oscar, as escolhas que fizeram para a atriz, estão tão especiais. Cada uma, à sua maneira, merece estar ali. Todo mundo ganhou, não vamos tratar ninguém mal, pelo amor de Deus — declarou a atriz brasileira.

Veja o vídeo:

Generosidade

No vídeo publicado, Fernanda contou sobre um gesto de acolhimento que recebeu de Karla Sofía Gascón em uma festa de Hollywood. Segundo a brasileira, a colega foi essencial para ajudá-la a se sentir à vontade no evento.

— Karla Sofía Gascón me pega pela mão e vai me apresentando a todo mundo. Não acreditei, ela foi num carinho comigo, uma solidariedade. Ela realmente me pegou no colo e foi me botando na festa — lembrou.