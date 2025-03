Cinema em Passo Fundo: saiba quais os filmes em cartaz até 12 de março

Robert Pattinson estreia como protagonista de "Mickey 17" nos cinemas. Warner Bros. Pictures / Divulgação

Tem lançamento nas telonas de Passo Fundo nesta semana. O destaque vai para o aguardado "Mickey 17", protagonizado por Robert Pattinson e pelo diretor Bong Joo-ho, do vencedor do Oscar "Parasita".

Outra novidade é "Uma Advogada Brilhante", comédia brasileira estrelada por Leandro Hassum. No catálogo da semana há, ainda, "Um Completo Desconhecido" e "Ainda Estou Aqui", o primeiro filme brasileiro a ganhar um Oscar. Confira a seguir.

Mickey 17

Dirigido por Bong Joo-ho, de "Parasita", e com Robert Pattinson, o Edward de "Crepúsculo", como protagonista, o longa de ficção científica acompanha Mickey, um homem enviado para colonizar o planeta gelado Nifheim. Como parte de grupo descartável, cada integrante é designado a tarefas perigosas e, quando morre, suas memórias são transferidas para um clone que continua a missão sem interrupções. Depois de seis mortes, Michey começa a perceber que sua existência não é tão simples quanto parece.

Bella Città Shopping : todos os dias, às 16h10min e 21h10min (dublado). Na sexta (7) e terça (11), sessões legendadas às 16h10min e 21h10min, respectivamente

: todos os dias, às 16h10min e 21h10min (dublado). Na sexta (7) e terça (11), sessões legendadas às 16h10min e 21h10min, respectivamente Passo Fundo Shopping: todos os dias às 16h30min, 19h e 21h30min

Uma Advogada Brilhante

Michelle é um advogado precisa lidar com a inconveniente e constante confusão de seu nome, de origem italiana, com um nome feminino. A reviravolta começa quando a empresa é comprada pelo maior escritório de advocacia do país e demite todos os advogados em uma tentativa de equiparar o número de homens e mulheres. Salvo pela confusão com seu nome, ele permanece no emprego, mas precisa se passar por mulher e tenta seguir a frente dos casos que cuidava.

Bella Città Shopping : às 14h e 19h (todos os dias)

: às 14h e 19h (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 17h, 19h15min e 21h15min

Um Completo Desconhecido

O longa dirigido por James Mangold traz a biografia do astro Bob Dylan a partir da influente cena musical de Nova York do início da década de 1960, quando o jovem músico de Minnesota chega à cidade com apenas 19 anos. O filme mostra sua trajetória desde cantor folk até o topo das paradas culminando em sua performance de rock elétrico no Festival Folclórico de Newport em 1965, um dos momentos mais transformadores da música do século 20. Classificação de 12 anos.

Passo Fundo Shopping: às 18h15min e 20h45min (todos os dias)

Capitão América: Admirável Mundo Novo

Longa conta a história de Sam e um incidente internacional depois de se encontrar com o presidente Thaddeus Ross. Ele, então, precisa descobrir a razão por trás de um complô global antes que todo o mundo passe a ver tudo em vermelho. A classificação é de 14 anos.

Bella Città Shopping : às 16h e 21h20min (todos os dias)

: às 16h e 21h20min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 16h15min e 20h45min (todos os dias).

O Homem-Cão

A nova animação da Universal Films conta a história de um fiel cão da polícia e seu dono. Os dois são feridos em ação policial e sobrevivem em uma cirurgia de última hora que funde os dois em um só. O vilão é Pepê, o Gato, que quer clonar a si mesmo e duplicar suas habilidades criminosas. A classificação é livre.

Bella Città Shopping : às 13h50min (todos os dias)

: às 13h50min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 16h (durante a semana) e 14h30min e 16h (domingo)

Ainda Estou Aqui

O vencedor de Melhor Filme Internacional do Oscar 2025 conta a história de Eunice Paiva, dona de casa forçada a abandonar a rotina depois do sumiço do marido Rubens Paiva durante a ditadura militar do Brasil. Com uma narrativa profunda e sensível, Ainda Estou Aqui traz à tona questões de perda, coragem e resiliência, enquanto revisita um dos períodos mais sombrios da história do Brasil. A classificação é 14 anos.

Bella Città Shopping : às 18h30min (todos os dias)

: às 18h30min (todos os dias) Passo Fundo Shopping: às 20h30min (durante a semana) e às 15h e 20h30min (no fim de semana)

O Macaco

Adaptado de um conto do mestre do terror Stephen King, O Macaco acompanha os gêmeos Bill e Hal (Theo James), que descobrem um antigo macaco de brinquedo no sótão de seu pai. A partir daí, uma série de mortes terríveis começa a acontecer. Stephen King assina o roteiro ao lado do diretor Osgood Perkins e o longa conta com a produção de James Wan, que produziu outros filmes de terror icônicos, como Jogos Mortais, Annabelle e M3gan. Para maiores de 18 anos.

Passo Fundo Shopping: às 15h30min, 17h30min, 19h30min e 21h30min

Os Radley

Eles parecem a família perfeita, mas escondem um segredo obscuro: ninguém suspeita que, por trás da casa arrumada, das festas impecáveis e dos empregos incríveis, os Radley são vampiros. Nem mesmo seus filhos sabem da verdade, mas tudo muda quando a filha adolescente passa por um trauma e eles precisam tomar medidas drásticas. Comédia com classificação de 16 anos.

Passo Fundo Shopping: às 18h30min (todos os dias)

Ingressos

Os preços nos cinemas de Passo Fundo variam de R$ 12 a R$ 30, a depender do pacote escolhido (convencional ou premium) e dia da semana. Veja a tabela de valores:

Cinelaser — Passo Fundo Shopping

Segunda e quarta-feira: todos pagam meia-entrada (R$ 13)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 24 e meia R$ 12 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 28 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sócios do Clube do Assinante têm direito a 50% de desconto para si e acompanhante de segunda a sexta-feira, exceto feriados e pré-estreias. Para comprar os ingressos online, acesse este link .

Arcoplex — Bella Città Shopping

Quartas-feiras: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Todos os últimos sábados do mês: todos pagam meia entrada (R$ 14)

Terças, quintas e sextas-feiras: inteira R$ 25 e meia R$ 14 (2D convencional)

Sábados, domingos e feriados: inteira R$ 29 e meia R$ 16 (2D convencional)