"Johanne Sacreblu": sátira de "Emilia Pérez" feita por atores mexicanos viraliza em redes sociais

"Johanne Sacreblu" é uma sátira de Emilia Pérez. Camila D. Aurora / YouTube / Reprodução

Atores mexicanos criaram um curta-metragem que satiriza o filme Emilia Pérez. Situada no México, a produção recebeu 13 indicações ao Oscar, mas sofreu críticas por questões relacionadas à representatividade do país latino.

Com direção do francês Jacques Audiard, o longa traz a atriz espanhola Karla Sofía Gascón na pele de um traficante mexicano que passa por uma cirurgia de redesignação sexual para escapar da prisão. Os papéis coadjuvantes ficaram com as norte-americanas Selena Gomez e Zoe Saldaña.

Em redes sociais, muitos mexicanos se manifestaram com críticas ao filme, afirmando que o longa era uma "representação estereotipada" do país. Apesar das críticas, o filme foi vencedor do Globo de Ouro na categoria melhor filme em língua estrangeira.

Como é a paródia de Emilia Pérez

Johanne Sacrebleu foi dirigido pela artista trans Camila Aurora González. Durante os 28 minutos do curta, são retratados inúmeros clichês franceses, como personagens trajando blusas listradas, comendo croissants e baguetes e lidando com ratos que aparecem nas ruas.

A produção ganhou página no IMDB, sendo avaliada com nota 9,9 de 10. "A verdadeira vida dos franceses em um musical feito por pessoas no México. Ele conta a épica história de baguetes, croissants, queijos com cheiro forte e as dificuldades de não tomar banho todos os dias", diz a descrição da obra.

Na descrição do filme no YouTube, Camila comemorou a realização do projeto. "E o projeto que tanto esperavam finalmente está pronto! Vocês não fazem ideia do quanto amo cada um por terem contribuído, colocando seu grãozinho de areia para que isso se tornasse realidade", escreveu.

Assista a Johanne Sacrebleu: