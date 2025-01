"Falam mal de mim", diz Karla Gascón após acusar equipe de Fernanda Torres de ódio contra "Emilia Pérez"

Why Not Productions / Divulgação

A atriz Karla Sofía Gascón se pronunciou após uma fala sua dizendo que "há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal dela e de Emília Perez" ganhar ampla repercussão nesta quarta-feira (29), e ser acusada nas redes sociais de infringir as regras da Academia. A declaração foi feita em uma entrevista da espanhola à Folha de S.Paulo .

— Há pessoas que gostam mais do trabalho e ponto. Se ela Fernanda Torres ganhar, ótimo. Se eu ganhar, também. O que eu não gosto são as equipes de redes sociais que trabalham ao redor dessas pessoas tentando diminuir o trabalho de outros, como o meu ou o do meu filme, porque isso não leva a lugar algum. Para ressaltar o trabalho de uma pessoa, não é necessário afundar o trabalho dos demais — disse Karla à Folha.

— Em nenhum momento, me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme. Mas, por outro lado, há pessoas que trabalham com Fernanda Torres que falam mal de mim e de Emília Perez. Isso fala mais deles e de seu filme do que do meu — expressou.