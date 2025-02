Contrato para construção de navios em estaleiro renova confiança na retomada de polo naval no sul do RS

Construção deve se estender por três anos e gerar cerca de mil empregos. Charles Guerra / Especial

Com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a assinatura de contrato para a construção de quatro navios em Rio Grande, programada para segunda-feira (24), reativa a esperança de retomada do polo naval e de aquecimento da economia do sul do Estado.

Com obra bilionária e previsão de aumentar o número de empregos em 500%, o Estaleiro Rio Grande, operado pela Ecovix, será o responsável por parte do projeto nos próximos anos.

Além das contratações diretas no complexo, o retorno do fluxo maior na região anima prefeitura, trabalhadores e a rede de comércio e serviços, que sonham com pelo menos parte da pujança da década passada.

O projeto, que envolve a construção de quatro navios do tipo Handy, deve gerar cerca de mil vagas de emprego no estaleiro ao longo de três anos de produção. Com esse incremento, o número de trabalhadores no complexo da Ecovix saltará dos atuais 200 para 1,2 mil, segundo a companhia. Esse total pode chegar a até 1,4 mil.

O investimento previsto é de US$ 278 milhões (US$ 69,5 milhões por navio) — cerca de R$ 1,6 bilhão na cotação do dólar de quinta-feira (20). A produção ocorre em parceria com a Mac Laren, que deve realizar o acabamento dos navios em Niterói (RJ), conforme adiantou a colunista Marta Sfredo.

O impacto ainda está longe da operação vista no passado, quando plataformas, de porte maior, eram levantadas no estaleiro, durante os anos de maior vigor do polo naval.

No entanto, a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira afirma que a volta da fabricação de embarcações no estaleiro é um marco para a região, porque sinaliza a reativação da indústria naval, importante para a economia e desenvolvimento da região:

— Não é uma grande produção neste momento. No entanto, tem um impacto extremamente positivo para a nossa comunidade, que sofreu muito com a saída do polo naval, em 2016. Esses quatro navios significam uma retomada, o reinício da atividade no polo e sabemos que tem mais leilões por vir.

Acionista da Ecovix, José Antunes Sobrinho destaca que o Estaleiro Rio Grande estava sem construção de navios desde 2016. Na época, o setor sentiu o baque da Operação Lava-Jato e não se recuperou desde então.

Nesse período de cerca de 8 anos, a operação no complexo ficou limitada a serviços menores, como reparos, manutenção de embarcações, desmantelamento de plataforma e sucateamento. Agora, o acionista comemora o maior uso da capacidade fabril.

Mesmo que que o número de trabalhadores no local ainda fique longe dos cerca de 12 mil que operavam no auge da indústria naval no sul do Estado, o incremento reforça o ânimo na região, segundo Sobrinho:

— Um alento importante. Finalmente, nós vamos poder usar nosso dique seco, que é o ativo mais importante que a gente tem. Vamos usar nossa fábrica de bloco também. Não são plataformas, mas são navios importantes. É um contrato que vai estabilizar o nível da mão de obra contratada em torno de mil pessoas por um período de três anos, o que não é pouco.

Sobrinho confirmou que a empresa deve concorrer na licitação recém lançada pela Petrobras que prevê a compra de oito navios de transporte de gás. Caso a empresa consiga novos contratos nesse molde, o número de funcionários nos próximos anos pode saltar para cerca de 4,5 mil, mas isso depende da efetivação de acordos.

Impacto indireto

Além dos empregos diretos no chão de fábrica, a volta da construção de navios e, consequentemente, do volume maior de trabalhadores na região também aumenta a expectativa por efeitos indiretos na economia local.

— A gente fala em 1,5 mil empregos dentro do estaleiro, mas tem também alimentação, segurança, portaria, lanche, distribuição, peças, acessórios e os moradores que vêm pra cidade de Rio Grande. Isso dá um aquecimento na economia, com imobiliário, vestuário, comércio no geral. Ajuda muito — analisa o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Rio Grande, Benito Gonçalves.

A prefeita de Rio Grande cita o ramo de alimentação fora de casa como um dos primeiros ramos a sentir os efeitos do aumento de circulação, mas reforça o espraiamento dos investimentos na região, destacando que as vagas da indústria costumam contar com rendimentos acima da média:

— O segmento de restaurantes é algo que aquece logo em seguida. Tem a questão da construção civil, que também é impactada nesse primeiro momento, onde são ajustados os espaços no local. Mas acaba afetando todas as áreas de uma maneira geral.

Expansão de frota

A contratação da produção dos quatro navios Handy foi lançada pela Transpetro dentro do programa de renovação e ampliação da frota do sistema Petrobras. Segundo a Transpetro, “as embarcações são consideradas estratégicas na operação logística de cabotagem e estão em linha com a ampliação da produção da Petrobras”.

Os navios serão aptos a transportar produtos claros derivados de petróleo, como diesel marítimo, diesel S10, diesel S500 e gasolina de aviação (GAV).

“Elas vão garantir o aumento do transporte de derivados na costa brasileira e reduzir a exposição da Petrobras às oscilações dos custos de afretamento, principalmente desse tipo de navio, cuja disponibilidade é baixa no mercado internacional de shipping”, destacou a Transpetro por meio de nota.

As embarcações terão pacote de equipamentos mais modernos e eficientes, permitindo uma redução de até 20% no consumo de combustível, segundo a Transpetro. Com isso, será possível reduzir a emissão de gases do efeito estufa em até 30%, segundo a empresa. Além disso, os novos navios poderão operar com combustíveis mais sustentáveis, como o etanol.

