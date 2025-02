Como serão os navios que terão cascos feitos em Rio Grande

Com assinatura do contrato marcada para segunda-feira (24), a construção de quatro navios sob encomenda da Transpetro prevê que os cascos feitos no Estaleiro Rio Grande, administrado pela Ecovix, com acabamento em Niterói, na unidade do Mac Laren, parceiro no consórcio que venceu a licitação. Na imagem acima, como a Transpetro mostra uma embarcação do tipo que será construída.