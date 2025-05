Temporais intensos e microexplosões: grande volume de chuva pode provocar estragos nesta sexta-feira

Chuva forte provocou estragos em Uruguaiana e Alegrete nesta quinta-feira (8). Defesa Civil de Uruguaiana / Divulgação

A previsão de fortes temporais segue no Rio Grande do Sul na sexta-feira (9). A passagem lenta de uma frente fria motiva o tempo severo. De acordo com a Climatempo, há a previsão da ocorrência de microexplosões atmosféricas na Região Centro-Sul.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue com três alertas de perigo e grande perigo para todas as áreas do Estado. A situação mais crítica é esperada na Fronteira Oeste, no Noroeste; na Região Central; e em parte do Sul e do Norte, onde pode chover mais de 100 milímetros durante o dia. Isso significa que, apenas na sexta-feira, podem ser registrados volumes superiores à média do mês inteiro.

Em Arambaré, por exemplo, são esperados 163 milímetros. A quantidade prevista é maior do que toda a média histórica do mês de maio, que representa 107 milímetros. Em Caçapava do Sul, os volumes podem chegar a 146 milímetros, enquanto a média para o período fica em 123 milímetros.

Além disso, são esperados ventos superiores a 100 km/h e há a possibilidade de queda de granizo. O Inmet alerta ainda para risco de danos em edificações, queda de árvores, alagamentos e transtornos.

De acordo com a Climatempo, a região das Missões pode registrar 200 milímetros de chuva ou mais. Em São Gabriel, estima-se a queda de 155 milímetros d'água. A média histórica do mês equivale a 124 milímetros.

Conforme a Climatempo, todo o Rio Grande do Sul pode registrar estragos, visto que é previsto um volume de chuva muito expressivo.

O que são microexplosões atmosféricas

Algumas cidades do Oeste e da Região Central podem registrar microexplosões atmosféricas. O fenômeno está relacionado a uma tempestade intensa, com muitas descargas elétricas, vento podendo ultrapassar os 100 km/h, granizo e muita água.

Quando a nuvem não suporta mais a quantidade de água concentrada, ela "despeja" todo o volume de chuva em direção ao solo. É como uma "bomba d'água" em uma pequena área e em um curto intervalo de tempo.

Previsão para as demais regiões do RS

A chuva deve ser menos intensa nas regiões de Passo Fundo, na Serra e na Grande Porto Alegre.

A tendência é que a precipitação comece a diminuir no Estado a partir do início da noite de sexta-feira, quando a frente fria que atravessa o Estado já estiver deslocada para Santa Catarina.

No sábado (10), a chuva cessa, dando lugar ao ar frio, que será sentido, principalmente, nas manhãs do domingo (11) e segunda-feira (12). Ele será trazido por um sistema de alta pressão que vem após a passagem da frente fria. O Rio Grande do Sul ficará sem chuva até, pelo menos, sexta-feira (16). Esse contexto deve ocasionar uma queda da umidade relativa do ar e a temperatura sobe gradativamente com o passar dos dias.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (9)

Região Metropolitana

A manhã será de sol com variação de nebulosidade, seguido por chuva. Tarde e noite serão chuvosas. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 15ºC e 25ºC.

Campanha

O dia será chuvoso, com temporal pela manhã. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Bagé, a mínima chega aos 14ºC e a máxima, aos 20ºC.

Fronteira Oeste

Chuva forte é esperada logo pela manhã. Sol aparece e as nuvens dimuem a partir da tarde. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre 17ºC e 22ºC.

Litoral Norte

Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. À noite, temporal. Em Tramandaí, a mínima atinge os 20ºC e a máxima, os 25ºC.

Litoral Sul

Durante o dia, o tempo fica nublado e com chuva forte. À noite, a precipitação diminui de intensidade, mas não para. Em Rio Grande, o dia começa com 17ºC e pode chegar aos 21ºC.

Região Central

O tempo fica nublado e com chuva forte durante o dia. À noite, intensidade diminui, mas não para. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 17ºC e 22ºC.

Região Norte

Manhã será nublada e com chuva. Temporal é esperado à tarde. À noite, as nuvens diminuem e a chuva para. Em Passo Fundo, os termômetros variam entre 17ºC e 28ºC.

Região Noroeste

Sexta-feira será nublada e com chuva durante o dia e à noite. À tarde, ocorre temporal. Em Santa Rosa, o dia começa com 18ºC e pode chegar aos 29°C.

Região Sul

Céu nublado com chuva forte deve prevalecer durante o dia. À noite, chuva diminui de intensidade, mas não para. Em Canguçu, o termômetro varia entre 13ºC e 20ºC.

Serra

Predomina o tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite, precipitação diminui, mas não para. Em Bento Gonçalves, as temperaturas ficam entre 17ºC e 28ºC.

*Produção: Carolina Dill