Plano é iniciar no 2º semestre obra da fábrica de aviões em Guaíba; prefeito quer pista de uso público

Será iniciada no segundo semestre a construção do complexo de R$ 3 bilhões com fábrica de aviões e aeroporto em Guaíba , na região metropolitana de Porto Alegre, prevê o CEO da Aeromot, Guilherme Cunha. A liberação à obra já foi dada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) .

A ideia da Aeromot era construir uma pista de 1,8 mil metros para uso privado, com possibilidade de emprestar ao Estado no caso de problemas no aeroporto de Porto Alegre. Porém, o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, negocia para que seja de uso público. Contou à coluna que recebeu do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, uma boa sinalização de liberação de valores do fundo nacional de aviação e, com dinheiro do fundo municipal, alcançaria os R$ 320 milhões.