O que o primeiro anúncio de acordo pós-tarifaço sinaliza para o Brasil

Depois de colecionar fracassos – da esnobada da China à queda no PIB , passando pelo aumento no déficit comercial –, Donald Trump enfim colheu uma vitória com seu tarifaço. Nesta quinta-feira (8), EUA e Reino Unido anunciaram acordo.

É bom lembrar que os EUA tiveram sólido superávit com o Reino Unido em 2024 (veja dados abaixo), o que facilita o entendimento. Então, há dois pontos em comum com o Brasil : além de os dois países terem déficit na balança comercial com os americanos , a diplomacia nacional acertou ao não retaliar – os britânicos também mantiveram a lendária fleuma. Isso ajuda manter as tratativas abertas.

Conforme dados do USTR (United States Trade Representative, principal órgão de comércio dos EUA), em 2024 os dois países trocaram U$ 148 bilhões em produtos. Os americanos venderam US$ 79,9 bilhões e compraram US$ 68,1 bilhões na relação com os britânicos, o que significa superávit de US$ 11,9 bilhões, bem superior ao que os EUA tiveram com o Brasil no ano passado e 17,4% acima do obtido em 2023.