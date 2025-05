Inflação desacelera, mas economistas preveem nova alta de juro por "resilência"

Apesar de desacelerar – o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de abril subiu 0,43% , depois de haver aumentado 0,56% em março –, mas economistas ainda veem resiliência ante a altitude do juro no Brasil. E boa parte avalia que isso pode significar que o viés de parada na trajetória do juro básico fica sob risco.

Entre os serviços subjacentes, estão comércio, alojamento e alimentação fora do domicílio. Outro sinal de persistência é o índice de difusão – que mostra quanto a alta de preços está espalhada por vários setores – aumentou de 65% para 67% . Por isso, na avaliação da economista, seria um sinal de que o juro ainda pode subir 0,25 ponto percentual na próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), em 18 de junho.

— Com esse quadro inflacionário preocupante, somado à expectativa de manutenção da resiliência da atividade no primeiro semestre e possível retomada do fortalecimento do dólar, mantemos a previsão de alta de 25 pontos-base na próxima reunião, com a Selic encerrando 2025 em 15%.