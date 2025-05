O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) afirmou que, na próxima terça-feira (13), irá notificar os 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram descontos em seus benefícios nos últimos anos e podem ter sido prejudicados pela fraude dos descontos irregulares (veja o passo a passo abaixo).

Essas pessoas terão de informar se as operações foram autorizadas por ela ou não para receberem o ressarcimento.

Como será feita essa notificação?

As informações para os segurados que tiveram descontos associativos serão divulgadas na próxima terça-feira (13).

Na quarta-feira (14), os segurados notificados poderão verificar qual associação realizou o desconto e valor descontado através do app e da central de atendimento.

A notificação será feita exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. Não serão feitos contatos por telefone ou mensagem SMS. Em caso de dúvidas, a central de atendimento estará disponível através do canal telefônico 135 .

Como baixar o app Meu INSS

O aplicativo Meu INSS está disponível para Android e IOS. Além do número 135 e do site, o aplicativo também é um meio para que os cidadãos possam consultar seus benefícios do INSS sem ir até uma agência.