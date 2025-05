Quatro décadas de acordeon: Diego Dias celebra sua carreira com show especial em Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Diego Dias está celebrando 40 anos de carreira — ele conta desde quando se apresentou pela primeira vez, em 1985, abraçado em sua gaita. E, para comemorar, ele realiza, no próximo dia 22, uma quinta-feira, a partir das 20h45min, um show especial, resgatando a sua trajetória musical, no Sgt. Peppers, em Porto Alegre.

E, segundo o artista, o espetáculo The Beatles no Acordeon e Muito Mais promete emoção, memória e muita música. Diego, por sinal, recorda que, ao longo das décadas, não apenas explorou as raízes regionais do instrumento — gaita, acordeon, sanfona —, mas também o levou a novos horizontes.

Um dos marcos dessa jornada foi a apresentação do projeto The Beatles no Acordeon em Liverpool, na Inglaterra, a convite da irmã de John Lennon — experiência que culminou na gravação do primeiro DVD do grupo que lidera, lançado em 2018.

Acompanhado pelos músicos Diogo Farina (violão), Cassiano Farina (contrabaixo) e Robledo Rock (bateria), Diego leva ao palco um repertório que revisita a trajetória do grupo, que completou 11 anos em março. O show inclui releituras dos Beatles e, também, clássicos do rock adaptados para o acordeon.



— Levaremos ao palco um resgate da história do The Beatles no Acordeon e da minha vida como gaiteiro. Costumo dizer que, assim como todo gaiteiro gaúcho, comecei a minha caminhada tocando em CTG. Depois, acabei incorporando esse instrumento ao rock, e hoje tenho a alegria de poder comemorar esse marco de 40 anos de acordeon — afirma o talentoso Diego Dias.