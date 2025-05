Com R$ 675 milhões, fábrica de Coca-Cola alagada foi 100% recuperada; veja vídeo

— Mais do que a reconstrução de uma fábrica, simboliza a força da colaboração e o compromisso de longo prazo do Sistema Coca-Cola com o Brasil. A retomada total da operação em Porto Alegre é resultado da união de esforços de diferentes setores, e reforça a nossa confiança no potencial do Rio Grande do Sul — afirma Luciana Batista, presidente Brasil e Cone Sul na The Coca-Cola Company.